Schalke 04, si lavora con il Barcellona per prolungare il prestito di Miranda

vedi letture

Come riportato da Sport, lo Schalke 04 è decisamente soddisfatto dal rendimento avuto fin qui da Juan Miranda, giocatore in prestito dal Barcellona. Nonostante il club non stia disputando una grande stagione dopo la ripresa post lockdown per Coronavirus, il calciatore sta invece sorprendendo per la continuità di rendimento. Per questo motivo il club di Gelsenkirchen avrebbe chiesto al Barcellona di trattenere il laterale in prestito per un’altea stagione. I blaugrana, dal canto loro, hanno la possibilità di riportare il calciatore alla base al termine della stagione in corso.