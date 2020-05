Schalke 04, Wagner: "Derby col Borussia resta la sfida più sentita. Anche senza pubblico"

Il tecnico dello Schalke 04 David Wagner ha parlato in vista del Revierderby contro il Borussia Dortmund che segnerà il ritorno in campo dopo lo stop dovuto all'emergenza Coronavirus: “La situazione è nuova e insolita per tutti che nessuno di noi può sapere come torneremo in campo. È come se dopo la pausa estiva si tornasse in campo dopo appena una settimana di allenamento, credo che vederemo molte prestazioni grigie, ma sono molto eccitato nel vedere come andranno le cose. - continua Wagner come riporta Kicker.de - Ci dispiace che non ci sia il pubblico in una sfida così sentita come il Derby, ma anche a porte chiuse è la sfida più importante e sentita per questo club”.