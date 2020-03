Schalke, Amine Harit festeggia in un bar oltre le 18.00. Interviene la polizia, il club si scusa

vedi letture

Amine Harit, trequartista dello Schalke 04, è stato sorpreso in un bar dopo le ore 18.00. Il giocatore classe 1997 ha infranto il divieto per via dell'emergenza coronavirus: come riportato dalla Bild, il giocatore stava festeggiando il compleanno di un amico, come spiegato dal direttore tecnico del club Jochen Schneider.

"Ha commesso un errore ed è stato il primo a riconoscerlo, ha detto di non essere a conoscenza del divieto. Gli ho spiegato nuovamente quanto sia seria la situazione attuale. Purtroppo in questo momento di crisi non sono più tollerabili certi aspetti della quotidianità", ha concluso il direttore tedesco.