Schalke, Caligiuri e Stambouli ai saluti. I due giocatori sono in scadenza di contratto

Secondo quanto riportato dalla Bild, Daniel Caligiuri e Benjamin Stmabouli potrebbero lasciare lo Schalke 04 al termine della stagione. Entrambi sono in scadenza di contratto e l'intenzione del club è di costruire una squadra giovane. Caligiuri, 32 anni, ha fin qui giocato sempre da titolare, raccogliendo 23 presenze in Bundesliga, con un gol segnato. Stagione sfortunata per Stambouli, 29 anni. Il francese non gioca dal 26 ottobre a seguito di un infortunio.