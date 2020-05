Schalke, Caligiuri verso l'addio. L'italo-tedesco è in scadenza: "Ci sono diverse offerte"

Le offerte, anche dalla Serie A, non gli sono mai mancate, ma Daniel Caligiuri aveva scelto di restare allo Schalke 04, con cui però non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Così, l'italo-tedesco, che era stato convocato per uno stage in Nazionale da Conte nel 2016, potrebbe decidere di lasciare la Germania per approdare, forse, in Italia. Dalle sue parole si evince la possibilità che ciò accada nella prossima stagione: "Ci sono diverse richieste", ha confessato l'esterno 32enne.