Schalke-Friburgo, formazioni: Harit torna dopo esser stato fuori rosa. Grifo per il 4° gol di fila

Di seguito le formazioni ufficiali di Schalke-Friburgo, valida per il 12° turno di Bundesliga. Si rivede Harit per lo Schalkem messo fuori rosa per motivi disciplinari poco meno di un mese fa. Vincenzo Grifo, fin qui 5 reti in 11 partite e in ottimo stato di forma (a segno da tre partite consecutive) guida l'attacco degli ospiti:

SCHALKE (4-3-1-2): Fahrmann; Stambouli, Kabak, Sané, Oczipka; Harit, Mascarell, Serdar; Boujellab; Matondo, Raman. All. Baum.

FRIBURGO (3-4-3): Muller; Lienhart, Schlotterbeck, Gulde; Schmid, Santamaria, Hofler, Gunter; Sallai, Petersen, Grifo. All. Streich.

Classifica Bundesliga:

Leverkusen 25

Bayern 24

Lipsia 24

Dortmund 22

Wolfsburg 21

Union Berlino 18

Stoccarda 18

Gladbach 18

Eintracht 14

Hertha 13

Augsburg 13

Hoffenheim 12

Werder Brema 11

Friburgo 11

Colonia 10

Bielefeld 7

Mainz 6

Schalke 4