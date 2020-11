Schalke, il baby Thiaw nel mirino del Liverpool: "L'interesse fa piacere, valuterò con la famiglia"

Malick Thiaw ha dimostrato di potersi affermare in Bundesliga e ha già attirato le attenzioni del Liverpool, alla ricerca di un difensore per gennaio visti i tanti infortuni nel reparto arretrato. Lo Schalke 04 vuole correre ai ripari e ha offerto al talento un contratto fino al 2024 senza nessuna clausola risolutiva, ma il giovane finlandese sembra essere contento dell'interesse dei campioni d'Inghilterra in carica: "Ovviamente sei felice quando i grandi club ti seguono. Era chiaro che sarei rimasto allo Schalke per l'inizio della stagione, ora valuterò con la mia famiglia".