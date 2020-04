Schalke, il coronavirus ha colpito duro le finanze del club: il 2 maggio data fondamentale

Il 2 maggio sarà una data chiave per lo Schalke 04. Secondo quanto riportato dal Kicker. Il club rischia grosso a livello finanziario e la data citata riguarda i pagamenti al club da parte dei media partners come Sky, DAZN e ARD. Già il 10 aprile erano attesi i pagamenti, che non sono arrivati. Lo Schalke dovrebbe incassare una rata di circa 16 milioni di euro. In giornata il memrbo del consiglio d'amministrazione Peter Peters ha manifestato su Facebook la propria preoccupazione. I giocatori, dal canto loro, hanno rinunciato al proprio stipendio fino al 30 giugno. "Abbiamo ridotto leggermente i costi, ma più stiamo a lungo senza entrate, più le misure dovranno essere drastiche" ha dichiarato Peters.