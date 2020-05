Schalke, il ds Schneider avverte la squadra: "Non siete obbligati ad allenarvi e giocare"

vedi letture

Il direttore sportivo dello Schalke 04, Jochen Schneider, ha parlato in vista del ritorno della Bundesliga. Precisando che i giocatori non saranno obbligati ad allenarsi né a giocare: "Lunedì ho parlato con i giocatori e ho detto loro che la partecipazione all'allenamento e alle partite in questo periodo è volontaria. Nessuno è costretto". Schneider ha poi continuato: "Se qualcuno ha dubbi sul fatto che una persona a rischio viva nel proprio ambiente o perché una possibile infezione possa influire sul proprio futuro personale, non è necessario che partecipi". La risposta della squadra è stata chiara, come sottolinea il dirigente: "Nessuno ha chiesto di rinunciare. La mia impressione è che tutti siano entusiasti". Lo Schalke 04 tornerà a giocare sabato 16 maggio e sarà un ritorno subito in quarta: i Königsblauen sono attesi infatti a Dortmund per il Revierderby.