Schalke, prosegue la 'maledizione': 4-0 del Friburgo, gli highlights del match

Sconfitta indolore per la classifica, ma la maledizione continua. Lo Schalke 04 perde anche contro il Friburgo e inanella la 16sima partita senza vittorie: dopo il 2-0 al Monchengladbach del 17 gennaio, la squadra di Gelsenkirchen non ha più vinto in campionato. Stagione chiusa, ma con parecchi rimpianti: ora bisognerà pensare soltanto al rientro in campo. Esulta il Friburgo di Vincenzo Grifo, anche se la qualificazione all'Europa League non è arrivata per un solo punto.