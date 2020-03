Schuhbeck e la "bevanda magica" del Bayern per resistere al Coronavirus

Il Bayern Monaco ha una ‘bevanda magica’ che ha immunizzato la squadra dal Coronavirus. Questa è la particolare affermazione di Alfons Schuhbeck, chef del club bavarese nonché responsabile dell’alimentazione della squadra attualmente prima in Bundesliga. “Non possiamo pensare di attivare il nostro sistema immunitario in tre minuti - ha dichiarato Schuhbeck alla Bild -. Per questo motivo dobbiamo lavorare a lungo termine sul nostro corpo mangiando costantemente in modo sano. A questo proposito ho chiesto ai calciatori di assumere una bevanda a base di zenzero e lime ogni mattina e in aggiunta Omega-3, semi di lino e melograno”.