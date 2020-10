Scoppia il processo al Real Madrid. Blancos caduti in disgrazia. Spettro del club che fu

Si è rivelato essere tutt'altro che felice l'esordio nella nuova edizione della Champions League del Real Madrid. Il 3-2 subito fra le mura amiche contro lo Shakhtar a tre giorni da un altro ko casalingo contro il Cadice in Liga ha, di fatto, scatenato il primo processo stagionale alla formazione di Zinedine Zidane.

Un processo che coinvolge anche la stampa internazionale, stupita quanto quella iberica, dal ko dei campioni della Liga. L'Equipe, storico quotidiano sportivo francese, evidenzia in particolare come Benzema e soci siano stati superati da una squadra priva di ben nove effettivi a causa della positività al Covid-19. Non propriamente, dunque, il miglior Shakhtar a disposizione, con un Real che viene etichettato "Spettrale".

Dalla Germania, sponda SportBild, invece di un Real Madrid caduto in disgrazia, per quella che è a tutti gli effetti la prima grande sorpresa della Champions League 2020/2021. Al tempo stesso il quotidiano sportivo ricorda delle assenze come quella di Sergio Ramos così come del primo match della passata edizione: uno 3-0 incassato contro il PSG dal quale poi la formazione madrilena seppe rialzarsi fino a centrare la qualificazione.