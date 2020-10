Scoppia il processo al Real Madrid. Dalla scoperta del VAR alla fortuna dello stadio vuoto

Sta facendo molto rumore sulla stampa spagnola la sconfitta per 3-2 del Real Madrid fra le mura di Valdebebas (con gli spalti chiusi i campioni di Spagna hanno deciso giocare nello stadio presente all'interno del loro centro sportivo anziché al Bernabeu) contro lo Shakhtar nella prima gara della fase a gironi della nuova edizione della Champions League.

Una sconfitta che, come scrive Marca, avrebbe potuto essere clamorosa visto il 3-0 al 45' a favore degli ucraini ma che nella ripresa ha visto gli uomini di Zinedine Zidane rimontare almeno due reti.

Un avvio, dunque, imprevisto per una delle consuete favorite per la vittoria finale che quest'oggi viene analizzata da più angolazioni. Il Mundo Deportivo, ad esempio, parla di un Real fortunato poiché senza pubblico si è potuto evitare la seconda pioggia di fischi nel giro di pochi giorno dopo l'altro clamoroso ko di Ramos e soci contro il Cadice in campionato. Una contestazione che, secondo il quotidiano, sarebbe sicuramente scattata e che avrebbe coperto anche le urla dei calciatori in campo, oramai smascherati e ridotti al silenzio dal clima surreale che si vive nell'era del Covid.

Entra maggiormente nel dettaglio del match Sport che nel pezzo di commento titola "Il Real Madrid scopre il VAR", evidenziando come questa volta la tecnologia "che di solito risolve le paure dei Blancos in campionato e che evita inciambi e sconfitte assuma un sapore diverso in Champions League". Al centro dell'attenzione il corretto annullamento del gol del 3-3 di Fede Valverde al 92'