Scoppia il processo al Real Madrid. Zero acquisti sul mercato e i giovani talenti deludono

Sono molte le chiavi di lettura che la stampa internazionale ed in particolare quella spagnola, stanno dando alla sconfitta di ieri del Real Madrid nel primo match di Champions League contro lo Shakhtar. Una di queste, arrivata dalle colonne del quotidiano AS, riporta l'attenzione sul calciomercato andato in archivio lo scorso 5 ottobre.

"In Spagna si è a lungo discusso dei problemi finanziari del Barcellona - si legge -, ma in Catalogna sono stati in grado di vendere giocatori per 126 milioni di euro e di acquistarne per 124. Lo stesso discorso vale per l'Atletico Madrid che ha incassato oltre 72 milioni di euro e speso per 65,5. Il Real Madrid, invece, è rimasto l'unico fra i top club europei a non aver effettuato neanche un acquisto anche se ha incassato quasi 100 milioni dalle cessioni di molti giocatori fra i quali Hakimi, Reguilon e Oscar Rodriguez".

Un'analisi che poi si sposta sui giovani talenti in seno alla rosa di Zinedine Zidane, chiamati a fare un passo in avanti nel loro processo di crescita. "Solo Vinicius d° segnali incoraggianti, mentre continuano a deludere Rodrygo, Eder Militao e Asencio.