Scottish Premiership, altra vittoria per i Rangers: vince il Celtic ma è a -16

Altra vittoria, la diciassettesima in 19 giornate dei Rangers in Scottish Premiership. 3-0 in trasferta per la squadra di Gerrard, sempre più prima in classifica a +16 sul Celtic che ha battuto il Ross County per 2-0. Di seguito tutti i risultati di oggi:

Celtic-Ross County 2-0

Hamilton-Livingston 0-2

Hibernian-St. Mirren 1-0

St. Johnstone-Rangers 0-3

Motherwell-Aberdeen 0-0

Dundee Utd-Kilmarnock 2-0