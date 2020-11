Scozia agli Europei, 25 anni dopo. Robertson: "Eravamo in credito con la fortuna"

vedi letture

Andy Robertson commenta la storica qualificazione della Scozia, che torna 25 anni dopo agli Europei dopo aver superato ai calci di rigore la Serbia nella finale playoff: "Per 90 minuti è stata una delle più belle prestazioni in trasferta da quando gioco per la Scozia. E lo abbiamo fatto nella partita più importante, nella più difficile dove vieni raggiunto all'89' e pensi che sia un'altra serata sfortunata. Ma abbiamo mostrato carattere, abbiamo affrontato le negatività e alla fine l'abbiamo spuntata ai rigori. Eravamo in credito con la fortuna, perché nei 90 minuti eravamo stati migliori".