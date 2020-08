Scozia, Celtic e Aberdeen rinviano i prossimi due match dopo il viaggio di Boli Bolingoli

Il viaggio in Spagna di Boli Bolingoli - senza autorizzare il club della destinazione a rischio Covid-19 - costerà caro ad Aberdeen e Celtic. Il giocatore dei biancoverdi non ha rispettato la quarantena giocando una partita, si legge sulla BBC, mentre alcuni giocatori dei dons si sono ritrovati in un pub violando dunque le norme previste per il campionato scozzese. Duro l'intervento del primo ministro Nicola Sturgeon, il quale ha condannato entrambi gli episodi. Le due squadre non giocheranno rispettivamente contro Hamilton Academical e St Mirren, ma soprattutto non si incontreranno nel match inizialmente previsto per sabato 15 agosto.