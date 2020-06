Scozia, confermata retrocessione degli Hearts. Club votano contro Premier a 14 squadre

La Scottish Professional Football League ha annunciato che si è tenuta oggi una votazione in merito al blocco delle retrocessioni e alla riforma dei campionati. I 42 club professionistici hanno deciso di mantenere i format attuali invariati: solo 16 squadre hanno votato per portare a 14 il numero delle squadre nella prima serie. Questo condanna alla retrocessione Hearts, Partick Thistle (ultimo in seconda serie) e Stranraer (ultimo in terza serie). La prossima stagione sarà ridotta: si disputeranno 27 partite a partire da ottobre.