Scozia, dopo cinque mesi si riparte. Domani il via del campionato 2020/21

Torna il campionato scozzese, dopo quasi cinque mesi d'assenza e con una nuova stagione. Sarà difatti il secondo torneo UEFA che partirà con l'edizione 2020/21. Caccia come al solito al Celtic, che ha l'occasione di vincere il decimo campionato consecutivo, traguardo mai raggiunto da nessuna squadra, con gli stessi hoops e i Rangers fermatesi a 9. Il coronavirus e la conseguente crisi economica hanno reso il calciomercato pressoché inesistente. Il Celtic ha acquistato il portiere Vasilios Barkas dall'AEK Atene, che rimpiazza Fraser Forster, tornato al Southampton per fine prestito. I Rangers hanno riscattato dal Genk Ianis Hagi, ex Fiorentina. Rafa De Vita del Livingston è l'unico italiano. Si giocherà almeno fino a ottobre a porte chiuse e in questa stagione il torneo avrà garantito un posto in più in Champions League, partendo ovviamente dai turni di qualificazione.