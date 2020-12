Scozia, Gerrard insuperabile: i Rangers vincono in rimonta e scappano in classifica

vedi letture

Nel sabato del campionato scozzese è arrivata l'ennesima vittoria dei Rangers che hanno battuto in rimonta per 3-1 il Motherwell grazie alla doppietta di Roof e Itten. Con questo successo la squadra di Gerrard ottiene la sedicesima vittoria in 18 partite giocate e vola a 50 punti in classifica. Rinviata la sfida del Celtic che ha ben tre gare in meno degli acerrimi rivali.

SCOZIA - TURNO 18

Hibernian-Dendee Utd 1-1

Rangers-Motherwell 3-1

Ross County-Hamilton 0-2

St. Mirren-St. Johnstone 3-2

DOMENICA

13.00 Kilmarnock-Aberdeen

CLASSIFICA: Rangers 50, Celtic 34***, Hibernian 33, Aberdeen 31**, Motherwell 21, Dundee Utd 21, Livingston 18*, St. Mirren 18*, Kilmarnock 17*, St. Johnstone 17, Hamilton 17, Ross County 13.

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno