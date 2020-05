Scozia, giorno chiave per il futuro della Premier League

Giorno importante in Scozia per il futuro della Premier League. Oggi alle 12 vi sarà una videoconferenza fra i 12 club per cercare di capure se ci saranno le possibilità di riprendere la stagione. Il punto focale riguarda i verdetti, soprattutto nel caso di incoronazione del campione e retrocessione. Rangers (secondi in classifica) e Hearts (ultimi) stanno battagliando affinché si eviti di prendere decisioni così importanti prima che si completi la stagione. Tra le ipotesi che verranno prese in considerazione, quella di un allargamento del torneo, da 12 a 14 squadre. Ricordiamo che campionati dalla Championship in giù sospesi definitivamente. In linea generale e che il calcio è vietato fino al 10 giugno.