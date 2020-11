Scozia, i Rangers approfittano dello stop del Celtic e allungano: poker all'Aberdeen

I Rangers di Gerrard allungano in Scozia. Dopo il pareggio del Celtic infatti è arrivata la risposta dell'altra squadra di Glasgow che ha rifilato un netto 4-0 all'Aberdeen allungando di altri due punti in classifica. Con questo successo infatti i Rangers ora sono saliti a 41 punti in classifica, ben 11 in più del Celtic secondo che però ha anche due gare da recuperare.

SCOZIA - TURNO 15

Dundee Utd-Hamilton 2-1

Hibernian-Celtic 2-2

Kilmarnock-Ross County 3-1

Livingston-St. Mirren 0-1

St. Johnstone-Motherwell 1-1

DOMANI

Rangers-Aberdeen 4-0

CLASSIFICA: Rangers 41, Celtic 30**, Aberdeen 26**, Hibernian 25, Dundee Utd 20, Kilmarnock 17*, Motherwell 15**, St. Johnstone 15*, Ross County 13, Livingstone 12, St. Mirren 11***, Hamilton 7**.

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno