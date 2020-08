Scozia, i Rangers vincono e sono in testa da soli. Il Celtic vince e insegue

Sabato di campionato per la Scozia con Rangers e Celtic in campo. La squadra di Steven Gerrard ha battuto 2-0 il Kilmarnock ed è salita a 13 punti in testa alla classifica, tenendo la vetta in maniera solitaria ma con due turni in più. Dopo l'ultima pareggio invece il Celtic è tornato alla vittoria battendo 1-0 il Dundee United e sale così a 7 punti in classifica.