Scozia, il campionato potrebbe riprendere nel 2021 e in forma ridotta

Il campionato scozzese potrebbe non riprendere prima di gennaio e già si valuta l'idea di un torneo in forma ridotta. Il format attuale prevede che le squadre si incontrino 3 volte nella prima fase, più un'altra volta nella seconda fase. I costi legati all'acquisto dei test e i mancati introiti da botteghino renderebbero una ripartenza immediata troppo onerosa per i club, per questo si valuta di partire nel 2021 con le squadre che si affronteranno solamente due volte. Il campionato 2019-20, ricordiamo, è stato definitivamente chiuso il 18 maggio con il Celtic proclamato campione e gli Hearts retrocessi in Championship.