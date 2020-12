Scozia, il Celtic sbaglia ancora! I Rangers di Gerrard ne approfittano e allungano in vetta

vedi letture

Altro passo falso del Celtic in Scozia. Dopo la sconfitta subita contro il Milan in Europa League, la squadra di Lennon non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro il St. Johnstone in campionato, permettendo dunque ai Rangers di allungare in vetta alla classifica. La squadra di Gerrard infatti ha travolto con quattro gol il Ross County salendo a 44 punti, a +13 sul Celtic secondo che però ha due gare in meno.

SCOZIA - TURNO 16

Hamilton-Kilmarnock 1-0

Livingston-Dundee Utd 2-0

Motherwell-Hibernian 0-3

St. Mirren-Aberdeen 1-1

Ross County-Rangers 0-4

Celtic-St. Johnstone 1-1

CLASSIFICA: Rangers 44, Celtic 31**, Hibernian 29, Aberdeen 15*, Motherwell 21, Dundee Utd 20, Kilmarnock 17, St. Johnstone 17, Livingston 15, Hamilton 14, Ross County 13, St. Mirren 12*.

*una gara in meno

**due gare in meno