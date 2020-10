Scozia, l'Old Firm va ai Rangers: il Celtic perde 2-0, giovedì la sfida col Milan

Giornata di derby interessanti in Europa: il derby più antico del mondo viene vinta dai Rangers, che si impongono 2-0 contro il Celtic. Decisiva la doppietta di Goldson per la vittoria dell'Old Firm, ora la squadra di Gerrard passa in testa alla classifica a 4 punti dalla compagine biancoverde. La squadra di Lennon tornerà in campo giovedì sera alle 21.00 contro il Milan di Stefano Pioli.