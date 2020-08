Scozia, Rangers imbattibili: quinta vittoria e primo posto in classifica in attesa del Celtic

vedi letture

I Rangers di Steven Gerrard volano in alto. La compagine guidata dall'ex Liverpool trionfa contro l'Hamilton e porta a casa il sesto clean sheet consecutivo: 11 gol fatti e zero subiti e primo posto in classifica in attesa del Celtic. I biancoverdi, fino a questo momento, hanno giocato soltanto tre gare. Trionfa anche il Kilmarnock, mentre il St. Mirren perde nel match esterno contro il St. Johnstone.

I risultati di sabato 29 agosto

Kilmarnock - Dundee 4-0

Livingston - Ross County 1-0

St. Johnstone - St. Mirren 1-0

Hamilton - Rangers 0-2