Scozia, si valuta la cancellazione definitiva della Premier League

vedi letture

La Premiership scozzese si avvia verso la cancellazione definitiva. La UEFA, pur invitando fortemente le federazioni a portare a termine i campionati, riconosce anche i "casi speciali", come i Paesi Bassi, il cui Governo ha deciso di vietare lo sport fino al 1° settembre. L'ammorbidimento del massimo organo calcistico europeo che darebbe la possibilità anche a chi non può terminare il campionato di iscrivere le proprie squadre nelle coppe europee, porta la Scottish Premier League a poter decidere di chiudere anticipatamente la stagione, come del resto già avvenuto ufficialmente dalla Championship in giù. In questo caso il Celtic si laureerebbe campione per il nono anno consecutivo.