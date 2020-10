Scozia, Tierney in isolamento perché "contatto stretto" di Armstrong. Nota polemica dell'Arsenal

L'Arsenal non ha preso bene la decisione della Federcalcio scozzese di mettere in isolamento il terzino Kieran Tierney perché "contatto stretto" di Stuart Armstrong, il calciatore risultato positivo al Covid-19: "Il nostro team medico ha confermato che Kieran era socialmente distante in ogni momento dal giocatore che è risultato positivo e non ha infranto alcuna regola riguardo ai protocolli COVID-19. Attualmente stiamo cercando ulteriori consigli e chiarimenti sui dettagli" A

Il giocatore ha invece dichiarato: "Sono così deluso e frustrato di trovarmi in questa situazione. Ho rispettato tutte le regole e mi sono assicurato di mantenere la distanza sociale dai miei compagni di squadra in hotel. Il mio test ha dato esito negativo. So che l'Arsenal e l'SFA stanno ora discutendo con le autorità scozzesi per stabilire il da farsi".