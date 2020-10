Scozia, tre giocatori salteranno la sfida cruciale contro Israele per colpa del Covid-19

vedi letture

La Scozia perde tre pedine in vista della semifinale valida per gli spareggi per partecipare a Euro2020 contro Israele in programma per giovedì prossimo. Armstrong è positivo al Covid-19, unico di tutta la squadra, ma per precauzione, le autorità sanitarie hanno chiesto e ottenuto che anche Tierney e Christie passino in autoisolamento 14 giorni a partire dal 6 ottobre, giorno del test.