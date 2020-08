Scozia, via al nuovo campionato: vincono Rangers, St. Mirren e Hibernians. Domani il Celtic

E' cominciato il nuovo campionato di Scottish Premier League. Oggi infatti sono tornati in campo i Rangers che hanno vinto 1-0 in casa dell'Aberdeen grazie alla rete di Kent arrivata al 21'. Vittoria di misura anche per il St. Mirren che ha battuto 1-0 il Livingston mentre è finita 1-1 la sfida tra Dundee United e St. Johnstone. Infine l'Hibernian ha vinto 2-1 contro il Kilmarnock. Domani in campo il Celtic contro l'Hamilton.

SCOZIA - PRIMO TURNO

Aberdeen-Rangers 0-1

Dundee United-St. Johnstone 1-1

Hibernian-Kimarnock 2-1

St. Mirren-Livingston 1-0

DOMENICA

17.30 Celtic-Hamilton

LUNEDì

20.45 Ross County-Motherwell