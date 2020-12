Scozia, vincono Rangers e Celtic. La squadra di Gerrard guida con +16 sui cugini

Poche sorprese nella 21^ giornata di Scottish Premiership. L'unica è rappresentata dalla sconfitta casalinga dell'Hibernian, quarto in classifica, contro il Ross County che abbandona così l'ultimo posto in classifica. Vincono senza problemi il Glasgow Rangers capolista, 2-0 in casa del St. Mirren, e il Celtic, 3-0 sul Dundee, che resta così a -16 dai cugini, ma con tre gare ancora da recuperare. In coda infine bella vittoria del Klimarnock per 2-0 sul Motherwell. Questi i risultati della giornata:

Celtic-Dundee United 3-0 (23° Soro, 40° Turnbull, 75° Edouard)

St. Johnstone-Hamilton 0-0

St. Mirren-Rangers 0-2 (27° Roofe, 33° Morelos)

Livingston-Aberdeen rinviata

Hibernian-Ross County 0-2 (25° Paton, 76° Shaw)

Motherwell-Klimarnock 0-2 (41° Kiltie, 53° rig. Withehall)