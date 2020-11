Seconda sconfitta consecutiva per l'Everton di Ancelotti, Allan e Olsen: il Newcastle vince 2-1

Secondo ko consecutivo per l'Everton di mister Ancelotti. I Toffees sono usciti sconfitti, nel 7° turno di Premier League, dal campo del Newcastle: 2-1 il risultato finale del match, con doppietta di Wilson tra il 56' e l'84' (il primo su rigore) e gol della speranza finale degli ospiti firmato da Calvert-Lewin al 91'. 90 minuti in campo per gli ex Serie A, Allan e Robin Olsen, entrambi in forza alla squadra di Liverpool.

Everton sempre secondo in classifica con 13 punti, Newcastle decimo con 11.