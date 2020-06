Segna ancora Andre Silva, Werder nei guai: l'Eintracht vince 3-0, doppietta di Ilsanker

Grazie all'ottavo centro in campionato di Andre Silva, il quarto nelle ultime cinque partite e il terzo consecutivo, l'Eintracht Francoforte vince sul campo del Werder Brema nel recupero della ventiquattresima giornata di Bundesliga. Al Weserstadion finisce 3-0 per gli ospiti, con reti tutte nella ripresa: apre il portoghese al 61', poi nel finale si scatena Ilsanker con una doppietta. Un successo importantissimo per la squadra dell'ex rossonero, che si stacca dalla zona calda della classifica, mentre il Werder resta in penultima posizione, a tre punti di distacco dal Mainz quartultimo.

La classifica aggiornata

Bayern Monaco 67

Borussia Dortmund 60

RB Lipsia 58

Borussia Monchengladbach 56

Bayer Leverkusen 56

Wolfsburg 42

Hoffenheim 42

Friburgo 38

Hertha Berlino 38

Schalke 04 37

Eintracht Francoforte 35

Colonia 34

Augsburg 31

Union Berlino 31

Mainz 28

Fortuna Dusseldorf 27

Werder Brema 25

Paderborn 19