Serbia, Jovic e l'ascolano Ninkovic violano il regime di isolamento: denunciati

vedi letture

Secondo quanto riportato dai media serbi, Luka Jovic del Real Madrid e Nikola Ninkovic dell'Ascoli hanno violato il regime di isolamento dopo essersi recati in Serbia e sarebbero stati denunciati dalle autorità locali. In particolare, Luka Jovic ha abbandonato la quarantena imposta dal Real Madrid (dove un giocatore della squadra di basket è risultato positivo) per andare a festeggiare il compleanno della fidanzata Sofija. In merito, il Ministro dell'Interno Nebojsa Stefanovic, pur senza far nomi, ha condannato questi gesti: "Abbiamo denunciato anche alcuni esponenti dello sport che ne risponderanno dinanzi ai giudici".