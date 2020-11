Sergio Ramos, il rinnovo difficile e la conferenza evitata: non parlerà alla vigilia della Germania

Il futuro di Sergio Ramos sembra sempre più avvolto da una densa nebbia, ma quella di oggi potrebbe essere una giornata cruciale. In giornata, infatti, il presidente Florentino Perez rilascerà un'intervista a El Larguero, dove presumibilmente tratterà anche l'argomento del rinnovo del capitano.

Un rinnovo che sembra essere tutt'altro per scontato: il Real Madrid non è disposto a offrire più di un anno di contratto, aggrappandosi a quella regola non scritta che non permette accordi superiori per gli over-30. L'unica eccezione fu fatta per Cristiano Ronaldo, che firmò un triennale a 31 anni. La "regola" potrebbe essere elusa inserendo un'opzione per una seconda stagione, ovviamente soggetta a determinate condizioni (numero di presenze, rendimento complessivo, trofei conquistati), mentre Ramos crede di meritarsi almeno un biennale. Il desiderio del capitano è quello di restare, anche se il Paris Saint-Germain preme e gli avrebbe offerto un triennale a 20 milioni annui. Intanto, non si presenterà in conferenza alla vigilia di Spagna-Germania: come riporta Marca, al suo posto ci sarà Rodri.