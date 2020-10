Serie B, i risultati pari spettacolo tra Vicenza e Pisa. Vincono Monza e Chievo, 2-2 per il Brescia

Nel pomeriggio di Serie B è arrivata la vittoria del Chievo che ha battuto 2-0 il Cosenza con il rigore di Leverbe e la rete di Garritano. Bene anche il Monza che ha trionfato 2-1 sul campo del Cittadella e il Pordenone corsaro per 1-0 ad Ascoli. Solo un pari invece per il Brescia che è stato fermato sul 2-2 dall'Entella arrivato grazie ad un rigore di Mancosu al 93' mentre è terminata 4-4 la gara tra Vicenza e Pisa. Sospesa per nebbia infine Venezia-Empoli sul risultato di 2-0 per i padroni di casa.

SERIE B

CIttadella-Monza 1-2 (27' Ghiringhelli - 10' rig. Boateng, 18' rig. Gytkjaer)

Chievo-Cosenza 2-0 (42' Leverbe, 84' Garritano)

Brescia-Entella 2-2 (61' Mangraviti, 86' Aye - 75' De Luca, 90'+3' rig. Mancosu)

Ascoli-Pordenone 0-1 (39' Scavone)

Vicenza-Pisa 4-4 (9' Gori, 42' Meggiorini, 56' Capelletti, 74' Da Riva - 19' rig. Marconi, 26' Vido, 63' e 73' Gucher)

Sospesa Venezia-Empoli