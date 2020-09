Setien-Barcellona, vie legali per l'addio. E restano i dubbi sulla presenza di Koeman in panchina

vedi letture

L'ex tecnico del Barcellona Quique Setien, sul suo profilo Twitter, ha pubblicato un comunicato nel quale annuncia azioni legali contro il club blaugrana. Nella giornata di ieri era emerso che il nuovo tecnico Ronald Koeman non può ancora sedersi in panchina perché la RFEF, federazione spagnola, non ha ancora potuto dare il via libera visto che il Barcellona ha ancora sotto contratto Quique Setien (il club tuttavia, secondo il Mundo Deportivo, si dice tranquillo per la presenza in panchina dell'olandese alla prima di campionato il 27 settembre, ndr). Oggi è arrivata la risposta di Setien:

"Dopo un mese di assoluto silenzio da parte della dirigenza del Barcellona, e dopo diverse richieste da parte nostra, ieri abbiamo ricevuto le prime comunicazioni ufficiali mediante burofax. Queste comunicazioni rivelano la chiara intenzione della dirigenza di non rispettare i contratti di lavoro firmati in data 14/01/2020.

Nel mio caso è pubblico e noto che il giorno 17 agosto il club ed il presidente hanno annunciato il mio addio con effetto immediato. Poi nessuna notizia fino a ieri, 16 settembre (un mese dopo), quando mi hanno inviato per la prima volta la comunicazione scritta del suddetto addio. (senza alcuna buonuscita)

Rispetto al resto del corpo tecnico, ci hanno comunicato, sempre nella giornata di ieri, con nostra sorpresa, una futura ricollocazione nel club.

Per questi motivi, siamo costretti a mettere in mano ai nostri avvocati la risoluzione della controversia tenendo in considerazione le azioni legali conseguenti. Questo al fine di preservare i nostri diritti e quanto pattuito con il Barcellona".