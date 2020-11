Setien cita in giudizio il Barcellona: non pagati gli importi concordati, parte la battaglia legale

Quique Setién ha citato in giudizio il Barcellona per "violazione del contratto". L'ex allenatore sostiene che gli importi concordati non sono stati pagati e ha deciso, tramite il suo avvocato, di portare il Barcellona in tribunale. Setien aveva risolto il suo contratto dopo aver inviato un burofax alla fine di agosto, chiedendo al club di rispettare gli accordi economici. Il 16 settembre erano arrivate garanzie dal Barça, ma il tecnico si è detto non soddisfatto degli importi ricevuti in termini di risarcimento e intende intraprendere una battaglia legale in modo da essere pagato fino all'ultimo euro.