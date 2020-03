Setien e l'incarico al Barcellona: "Mi sono chiesto: cosa ho fatto per essere qui?'"

Quique Setién, allenatore del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo El Periodico: "Quattro giorni prima della firma con il Barça avevo un mano un biglietto aereo per un altro posto. Betis? No, non dirò niente ora, non è il momento".

Aveva mai pensato di diventare allenatore del Barcellona?

"Molte persone mi avevano detto che avrei potuto allenare il Barcellona, ma io non ci avevo mai pensato. Cosa ho fatto per essere qui? Che curriculum ho? Alla fine mi hanno voluto per le mie idee".

È vero che ha un brutto rapporto con i giocatori?

"È la prima volta che sento questa cosa. Lo scopro adesso, non lo sapevo".

La squadra è troppo dipendente da Messi?

"Messi ha risolto il 90% delle partite di questa squadra. Ho sempre detto ai miei giocatori: 'se il pallone è fra i piedi dei giocatori di qualità, hai più possibilità che succeda qualcosa di buono'. Ecco perché lo cercano, sai che succederà qualcosa. Questa è una dipendenza normale, sono tranquillo".

Ha parlato con Valverde?

"Alla fine no, non ho avuto molto tempo. Aiuta sempre parlare con le persone che hanno vissuto la tua esperienza, ma a volte non so se è conveniente. Puoi ottenere molte informazioni, ma puoi anche sbagliare. Ogni persona è diversa. È meglio vivere le esperienze da zero".