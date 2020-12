Setien fa causa al Barcellona: "Non mi hanno risarcito né chiamato per comunicare l'esonero"

Come se non bastassero il caos societario e i risultati altalenanti, il Barcellona si ritrova ad affrontare un altro problema. Quique Setién, infatti, ha citato in giudizio il club catalano per inadempimento contrattuale, come ha confermato ai microfoni de "El Partidazo" di COPE: "Il Barça non mi ha risarcito, né mi ha offerto nulla. Non mi hanno nemmeno chiamato per dirmi che sono stato licenziato " , ha detto il tecnico, esonerato dopo il clamoroso 8-2 subito contro il Bayern a Lisbona nella semifinale di Champions League. "È evidente che la società sta attraversando un momento preoccupante, qualcosa che si percepisce chiaramente e che influisce direttamente sulle prestazioni sportive. Credi sempre che dall'interno potresti essere in grado di aiutare a risolvere la situazione ma è stato impossibile per noi, pur mettendocela tutta".