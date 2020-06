Setien perdona Semedo: "Ha chiesto scusa. Se non giocherà, non sarà per violazione protocollo"

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Maiorca commentando anche il caso Semedo: "La squadra sta bene, abbiamo grandi motivazioni e sono sicuro che scenderemo in campo con entusiasmo e tanta voglia per dimostrare che siamo migliori del nostro avversario".

Conterà anche su Semedo, reo di aver violato il protocollo in queste ultime ore ?

"Non ho ancora deciso se giocherà o meno. Se non giocherà, in ogni caso, non sarà per le scarse precauzioni che ha preso. È una situazione che, calcisticamente, non mi influenza".

Le ha chiesto scusa?

"Era tremendamente preoccupato. Ha commesso un grave errore, ovvio, ma ha chiesto scusa a me e a tutti gli altri. Mi dispiace molto per quanto accaduto".