Sfuma il sogno promozione, l'Olhanense scrive a CR7: "Dio del calcio, convinci la Federazione"

I giocatori dell’Olhanense si sono rivolti a Cristiano Ronaldo per chiedere di intercedere con la Federcalcio portoghese. Al club, di proprietà italiana, è stata tolta la possibilità di lottare per la B dalla Federcalcio: "Abbiamo deciso di scriverti questa lettera perché sei il Dio del calcio portoghese e fonte di ispirazione per chiunque giochi", recita il post pubblicato su Facebook. "Caro capitano, siamo giocatori dello Sporting Club Olhanense, un club con 108 anni di storia che ha partecipato alla terza serie portoghese. Abbiamo deciso di inviarti questa lettera perché sei il simbolo mondiale dei giocatori. Il Dio del calcio portoghese e il modello di ispirazione per chiunque gioca a calcio nel nostro Paese. Il mito di Cristiano Ronaldo ogni giorno ispira e muove le passioni di tutti i ragazzi che praticano il calcio di strada in tutti i quartieri portoghesi; nutre le speranze dei bambini e aiuta i professionisti a lavorare per essere sempre giocatori migliori. E anche noi, come giocatori dei campionati minori, siamo costantemente ispirati dai tuoi sforzi e dal tuo eroismo. Sei la più importante figura calcistica della storia e il massimo detentore dei valori che caratterizzano questo sport. La tua straordinaria carriera, i tuoi obiettivi raggiunti e le tue storiche vittorie sono il risultato del tuo enorme talento, unito ad una totale dedizione e ai sacrifici, quindi sei il migliore! E quindi siamo sicuri che tu possa immaginare lo stato emotivo in cui ci troviamo in questo momento".

Il regolamento calcistico portoghese è cambiato per il coronavirus, con la promozione di Vizela e Arouca (le due migliori prime nella terza serie portoghese) togliendo la possibilità all'Olhanense, anch'essa prima ma con meno punti.