Sfumato l'accordo con lo Spartak, Mandzukic può andare all'OM. Ma prima l'addio di Mitroglou

vedi letture

Mario Mandzukic è ancora alla ricerca di squadra dopo la fine dell'avventura in Qatar, con l'Al Duhail. Il centravanti croato negli ultimi giorni è stato molto vicino all'accordo con lo Spartak Mosca, ma alla fine è saltato il suo trasferimento in Russia e l'ex Juventus, per il momento, è ancora alla ricerca di una squadra.

Secondo footmercato, Mandzukic è stato proposto all'Olympique Marsiglia che sta valutando questa opportunità di mercato. Ma a una condizione: prima deve uscire Kostas Mitroglou, attaccante che non è stato nemmeno inserito in lista Champions