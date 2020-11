Shakhtar-B. Mönchengladbach 0-6, le pagelle: Pléa mattatore, Stindl incisivo

Marcatori: 8' Pléa (Borussia Mönchengladbach), 17' aut. Bondar (Shakhtar Donetsk), 26' Pléa (Borussia Mönchengladbach), 44' Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), 65' Stindl (Borussia Mönchengladbach), 78' Pléa (Borussia Mönchengladbach).

SHAKHTAR DONETSK

Trubin 4,5 - Viene preso a pallonate incassando, suo malgrado, la bellezza di sei reti.

Dodô 5,5 - Argina, nei limiti del possibile, le sortite offensive tedesche facendosi piacevolmente notare per una chiusura decisiva su Thuram.

Bondar 4,5 - Gioca al fianco di Khocholava rendendosi protagonista, ahilui, di uno sfortunato autogol.

Khocholava 5 - Patisce gli attaccanti avversari non riuscendo minimamente ad arginarli.

Korniienko 5 - Corre lungo l'out mancino concedendo, per la gioia del Borussia Mönchengladbach, una miriade di spazi.

Maycon 5 - Tocca un esiguo numero di palloni disputando una prestazione decisamente anonima in mezzo al campo (dal 69' Stepanenko 6 - Subentra a Maycon immolandosi, poco dopo il suo ingresso in campo, sul pericoloso mancino di Kramer).

Marcos Antônio 5 - Fatica ad entrare in partita rincorrendo, per lunghi tratti della sua gara, i centrocampisti avversari (dal 46' Alan Patrick 5 - Sostituisce Marcos Antônio offrendo una prestazione più o meno simile al suo predecessore).

Tetê 5,5 - Riceve un'unica palla giocabile impensierendo, per modo di dire, l'estremo difensore del Borussia Mönchengladbach.

Marlos 5,5 - Non riesce a prendere palla quanto vorrebbe cercando, e non trovando, la via del gol sul finire di primo tempo (dal 46' Kovalenko 5 - Prende il posto di Marlos senza che nessuno, purtroppo per lui, se ne accorga).

Solomon 5 - Non salta praticamente mai il diretto marcatore associando la sua partita alla parola "sterile".

Taison 5,5 - Combatte contro l'intera retroguardia del Borussia Mönchengladbach inseguendo, nelle poche occasioni a disposizione, la giocata decisiva (dal 46' Júnior Moraes 5 - Subentra ad uno spento Taison riuscendo nella difficile impresa di far peggio).

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Sommer 6 - Mantiene la propria porta inviolata facendosi trovare pronto nell'unica occasione in cui è chiamato in causa.

Lainer 7 - Viaggia lungo la fascia destra servendo a Pléa l'assist dell'1-0 (dall'82' Lang sv - Subentra a Lainer rimediando, nel poco tempo a sua disposizione, un evitabile cartellino giallo).

Ginter 6 - Dirige coscienziosamente la retroguardia di Rose impostando e coprendo con la medesima attenzione.

Elvedi 6,5 - Affianca diligentemente Ginter sfiorando, nella ripresa, la rete personale (dall'82' Jantschke sv - Sostituisce Elvedi donando nuova linfa alla difesa del Borussia Mönchengladbach).

Bensebaini 7,5 - Percorre regolarmente la corsia di sinistra realizzando, sugli sviluppi di un corner, la rete del 3-0.

Neuhaus 6,5 - Corre incessantemente in mezzo al campo supportando positivamente la manovra offensiva dei tedeschi.

Kramer 6,5 - Gestisce un considerevole numero di palloni provocando, con una sua conclusione da fuori, l'autorete di Bondar.

Hofmann J. 6,5 - Conferisce intraprendenza alla mediana di Rose propiziando, con un suo corner, la rete di Bensebaini (dal 75' Lazaro 6 - Prende il posto di Hofmann apportando energie fresche al centrocampo del Borussia Mönchengladbach).

Stindl 8 - Veste meravigliosamente i panni del trequartista rendendo protagonista di un assist ed un gol (dal 69' Wolf 6 - Subentra a capitan Stindl aiutando i propri compagni in entrambe le fasi di gioco).

Pléa 10 - Spadroneggia lungo il fronte d'attacco apponendo la propria firma su un tripletta ed un assist decisivi (dall'82' Traoré sv - Sostituisce Pléa non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Thuram 7 - Spalleggia Pléa in attacco fornendogli il pallone del definitivo 6-0 per il Borussia Mönchengladbach.