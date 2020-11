Shakhtar, Castro: "Gladbach più cinico di noi. Risultato bugiardo"

vedi letture

Il portoghese Luís Castro, tecnico dello Shakhtar, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), al termine dell'incontro Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk 4-0, valevole per la 4ª giornata del Gruppo B della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021:

"È stata una partita diversa rispetto all'andata (Shakhtar Donetsk vs Borussia Mönchengladbach 0-6, 3 novembre 2020, ndr) - dichiara l'allenatore degli ucraini a Futbol 2 -. Qui (presso il Borussia-Park di Mönchengladbach, ndr), la partita è stata più equilibrata. Abbiamo avuto un maggiore possesso palla (53% contro il 47% dei tedeschi, ndr) ed abbiamo battuto più calci d'angolo (5 rispetto ai 4 del Gladbach, ndr) oltre ad aver portato più attacchi alla loro porta (14 contro 12 degli uomini di Rose, ndr). Loro, però, hanno fatto sei tiri in porta e quattro gol".

"Non siamo stati cinici sotto porta (6 tiri, 3 in porta, ndr) - prosegue Luís Castro - ma il passivo di quattro reti non rispecchia l'andamento della partita. Il risultato dell'andata è stato giusto, ma questo non lo è. Il risultato dice che il Gladbach è stato più cinico di noi e, alla fine, è questo l'unico dato che conta".