Shakhtar, Khocholava dopo l'Inter: "Mi aspettavo di avere quattro punti. Anzi forse di più"

vedi letture

Il difensore dello Shakhtar Donetsk Davit Khocholava, ha parlato al sito dell'UEFA dopo il pareggio ottenuto in casa contro l'Inter in Champions League: "Sinceramente dopo due partite mi aspettavo di avere almeno quattro punti, forse anche di più. Credo sempre nel nostro valore. Se non ci credi, non ha senso disputare una competizione come la Champions League".