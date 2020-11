Shakhtar, Matvijenko: "Non riesco a spiegarmi questa brutta sconfitta"

Il difensore ucraino, classe '96, Mykola Matvijenko dello Shakhtar Donetsk ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), al termine dell'incontro Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk 4-0, valevole per la 4ª giornata del Gruppo B della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021:

"Abbiamo giocato una bruttissima partita - dichiara il calciatore arancionero a Futbol 2 -. Dobbiamo smaltire la rabbia per il risultato negativo, rivederci la partita e capire quali sono stati i nostri errori".

"Non riesco davvero a spiegarmi questa sconfitta - prosegue Matvijenko -. Adesso è difficile perché la partita è finita da poco".

Sul fatto di giocare terzino sinistro: "Rischi di perdere l'abitudine a giocarci quando non vieni schierato per molto tempo in quel ruolo ma, sinceramente, mi sono bastati pochi allenamenti per ricordarmi tutti i meccanismi che voleva il Mister (Luís Castro, ndr)".