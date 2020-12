Shakhtar, Solomon: "Battere due volte il Real, sogno che diventa realtà. Con l'Inter sarà dura"

Manor Solomon, trequartista dello Shakhtar e autore del 2-0 definitivo questa sera contro il Real Madrid, ha così commentato il successo clamoroso: "Sono felice di aver segnato nuovamente al Real Madrid. È stata una grande partita e un grande risultato per noi. Simao molto felici. Sei punti in due partite contro il Real Madrid è un sogno che diventa realtà. Abbiamo possibilità di qualificarci agli ottavi, ma ci aspetta una partita molto difficile contro l'Inter. Vediamo che succederà in Germania e poi prepariamoci per questa partita".