Shakhtar vittorioso in campionato dopo il pari con l'Inter. 4-1 al Mariupol con doppietta di Taison

Vittoria in campionato per lo Shakhtar di Luis Castro, rivale dell’Inter nel Girone B di Champions League, nel match dell’ottava giornata in casa contro il Mariupol. La formazione di Donetsk si è imposta per 4-1 grazie alle reti di Taison (doppietta), Sudakov e Alan Patrick. Di Gorbunov la rete ospite.

Con questa vittoria lo Shakhtar sale a quota 16 punti, ad una sola lunghezza dalla Dinamo Kiev che però deve ancora scendere in campo domani contro il Dnipro.